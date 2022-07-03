Супруги-нацгвардейцы вернулись из российского плена и встретились с сыном

Супруги-нацгвардейцы Юлия и Сергей вернулись домой в рамках наибольшего обмена пленными. Они встретились с родными и друзьями, и наконец смогли обнять сына.

Видео встречи Юлии и Сергея с семьей опубликовало МВД.

Сергей рассказывает, что до последнего не знал, что домой вместе с ним вернется жена.

- При возвращении из плена мы ехали в соседних автобусах. Я даже не подозревал, что в одном из них сидит Юля. Уже при самом обмене мы встретились "лоб в лоб", это было неожиданно, - вспоминает Сергей.

Напомним, Госпогранслужба опубликовала видео, как пограничник Павел Пиковец, освобожденный из российского плена, впервые по возвращении встретился с приехавшей к нему в госпиталь женой Инной.