«Мужественные, отважные и мотивированные»: Опубликованы фото николаевских десантников, защищающих Украину на Донбассе

Командование ДШВ опубликовало фотографии бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, защищающей Украину на одном из самых «горячих» направлений на Донбассе.

Фотографии размещены на странице Командование в Facebook.

«Мужественные, отважные и мотивированные воины-десантники стоят на защите рубежей Родины. Фото воинов 79 ОДШБр, которые устойчиво и непоколебимо держат рубежи Донетчины и ежедневно уничтожают врагов Украины. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!» - говорится в сообщении.