Фасоль, подчеревок и свежеиспеченные пампушки: Украинские полярники рассказали, как готовят борщ на станции Вернадского

Украинские полярники, находящиеся сейчас на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, рассказали, как готовят борщ в условиях вечной мерзлоты.
Об этом написали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Как известно, на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия внесен элемент «Культура приготовления украинского борща» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
По этому случаю полярники решили рассказать, как они готовят борщ.
«Мы попросили повара 27-й УАЭ Олега Куруса поделиться секретами вкуснейшего антарктического борща. Итак, 5 советов от нашего повара:
-Олег берет белую фасоль и перед приготовлением замачивает ее на ночь. Фасолевый бульон всегда варит отдельно и добавляет его к борщу, когда тот уже почти готов.
-Свекла для борща, а также болгарский перец непременно запекаются.
-По мнению повара, в борще обязательно должна быть кислинка. Для этого он добавляет яблочный уксус, но можно использовать и лимонный сок или простоквашу.
-Незаменимый ингредиент антарктического борща – копченый подчеревок! Причем, на станции Олег его готовит сам.
-И какой же борщ без главных атрибутов – свежеиспеченных пампушек, украинского сала и сметаны? Кстати, готовой сметаны на Вернадском нет, но повар очень вкусно готовит ее из сухого молока, воды и молочнокислых бактерий», - пишут в сообщении.
Полярники также сообщили, что на станции есть более 30 рецептов борща, но в Антарктиде не все их можно реализовать. Тем не менее, повар еженедельно готовит полярникам борщ, каждый раз пытаясь его разнообразить. К примеру, недавно борщ был с фрикадельками
Напомним, недавно украинские полярники несколько раз наблюдали уникальное явление станции «Академик Вернадский» – перламутровые облака. Ученые шутят, что увидеть их – «мечта всех метеорологов».