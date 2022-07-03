Фасоль, подчеревок и свежеиспеченные пампушки: Украинские полярники рассказали, как готовят борщ на станции Вернадского

Украинские полярники, находящиеся сейчас на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, рассказали, как готовят борщ в условиях вечной мерзлоты.

Об этом написали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Как известно, на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия внесен элемент «Культура приготовления украинского борща» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

По этому случаю полярники решили рассказать, как они готовят борщ.

«Мы попросили повара 27-й УАЭ Олега Куруса поделиться секретами вкуснейшего антарктического борща. Итак, 5 советов от нашего повара:

-Олег берет белую фасоль и перед приготовлением замачивает ее на ночь. Фасолевый бульон всегда варит отдельно и добавляет его к борщу, когда тот уже почти готов.

-Свекла для борща, а также болгарский перец непременно запекаются.

-По мнению повара, в борще обязательно должна быть кислинка. Для этого он добавляет яблочный уксус, но можно использовать и лимонный сок или простоквашу.

-Незаменимый ингредиент антарктического борща – копченый подчеревок! Причем, на станции Олег его готовит сам.

-И какой же борщ без главных атрибутов – свежеиспеченных пампушек, украинского сала и сметаны? Кстати, готовой сметаны на Вернадском нет, но повар очень вкусно готовит ее из сухого молока, воды и молочнокислых бактерий», - пишут в сообщении.