Зеленский наградил орденами воинов ВМС – звезду Героя Украины получил командующий морской пехотой Содоль

В День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Президент Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также другие государственные награды.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Он подчеркнул, что Украина гордится каждым военным ВМС, ведь с самого начала российской агрессии они дают достойный отпор врагу и наносят ему ощутимые потери. Президент отметил, что героические боевые действия морских пехотинцев в Донбассе, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Одесщине навсегда заслужили уважение и благодарность украинского народа. Морские авиаторы также отлично проявили себя в борьбе с русской армией. Зеленский заявил, что наращивание возможностей ВМС будет всегда приоритетом власти. От имени Украинского государства и народа Президент выразил благодарность всему личному составу Военно-Морских сил ВСУ.

Орден «Золотая Звезда» Президент вручил командующему морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ генерал-лейтенанту Юрию Содолю, под руководством которого оперативно-тактическая группировка «Восход» с 24 февраля 2022 г. ведет оборонительную операцию против войск российских оккупантов на востоке Украины. Благодаря его военному таланту чрезвычайно эффективно осуществляется планирование и применение артиллерийских подразделений и танковых резервов при отражении массированных атак врага. Юрий Содоль лично работает на линии столкновения, оказывает действенную помощь командирам на боевых позициях.

Также орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден командующий Военно-Морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа. Он непосредственно участвует в планировании применения и управления сил и средств ВМС в районе Одессы, в обеспечении противодесантной обороны и противодиверсионных действий в черноморской и азовской операционных зонах. С его участием удалось осуществить постановку минных заграждений и не дать врагу провести десантную операцию на северо-западной территории Черного моря.

Президент вручил орден Даниила Галицкого старшему лейтенанту Юрию Гамази, командиру взвода морской пехоты. Благодаря профессионализму и решительным действиям Юрия Гамаги личный состав морских пехотинцев перегруппировался и продолжает держать оборону вблизи Березнеговатого в Николаевской области.

Ордена также получили капитан-лейтенант Руслан Иванов и капитан 3 ранга Александр Купа, которые в составе водолазной группы в Одессе осуществляют обследование морских минных заграждений. Руслан Иванов в составе водолазного пара лично обезвредил две якорных мины, Александр Купа – три мины.

Присутствующие также почтили минутой молчания память погибших, защищая суверенитет и независимость Украины.