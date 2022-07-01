США приняли решение о передаче Украине ЗРК NASAMS, – министр Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США приняли решение о передаче Украине ЗРК NASAMS.

Об этом Резников написал в Twitter.

По словам министра обороны, эти системы усилят защиту земли и неба Украины.

«Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержке Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы!» – отметил Резников.

Справка

NASAMS – норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon .

В современной версии NASAMS-3 разработчики декларируют возможность перехвата баллистической маневрирующей цели. То есть комплекс может перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса «Искандер».