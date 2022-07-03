NASA в конце лета планирует запустить миссию Артемида – тестовый полет на Луну

NASA планирует запустить лунную миссию Artemis 1 в конце августа – начале сентября после успешной «генеральной репетиции» 20 июня.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Engadget.

В июне агентство опробовало ракету Space Launch System, которая совершит новый месячный полет. Перед началом полета техники NASA завершают последние приготовления ракеты Space Launch System, включая замену уплотнения, которое привело к утечке водорода во время испытаний 20 июня. 1 июля NASA вернуло ракету обратно в цех транспортных средств Космического центра Кеннеди, где персонал продолжил работу над ней.

Агентство работает над запуском миссии Artemis 1 в окно между 23 августа и 6 сентября. Во время этого полета беспилотный модуль Orion совершит облет вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на человеческий организм. В рамках миссии Artemis 2 четыре астронавта будут доставлены на Луну во второй половине 2020-х.