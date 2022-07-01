Украинский вратарь Лунин решил остаться в мадридском «Реале»

Украинский голкипер мадридского «Реала» 23-летний Андрей Лунин решил в следующем сезоне не уходить в аренду, а остаться в составе столичного клуба, где ему уготована роль второго вратаря.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание AS.

Это решение Лунин принял после личного разговора с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский специалист пообещал Андрею уделять больше игрового времени в новой кампании.

Отмечается, что украинец решил остаться в Реале для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридского клуба. Источник сообщает, что отец и агент Лунина настаивали на его переходе в другой клуб, где он имел бы регулярную игровую практику. Однако Андрей не прислушался к ним и снова согласился быть резервным вратарем мадридцев после звездного бельгийца Тибо Куртуа.

В сезоне-2021/22 Лунин провел всего 4 матча за «Реал» во всех турнирах, по два в чемпионате и Кубке Испании. Вместе с командой украинец стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов.