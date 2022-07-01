Украинцы с августа уже смогут получать паспорта за пределами государства

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях Государственной миграционной службы.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве. По словам первого заместителя Министра внутренних дел Евгения Енина, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия «Документ». А уже сейчас наши соотечественники в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально оснащенные микроавтобусы.
– Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней, – заверил чиновник.