Украинцы с августа уже смогут получать паспорта за пределами государства

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях Государственной миграционной службы.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве. По словам первого заместителя Министра внутренних дел Евгения Енина, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия «Документ». А уже сейчас наши соотечественники в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально оснащенные микроавтобусы.