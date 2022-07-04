Hubble запечатлел необычное слияние «многоруких» галактик

Телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2. Она расположена в созвездии Орион.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

Как отмечают ученые, CGCG 396-2 является необычным слиянием «многоруких» галактик и расположена на расстоянии около 520 миллионов световых лет от Земли.

Фотография была сделана в рамках научного проекта Galaxy Zoo, в котором сотни тысяч добровольцев помогают ученым классифицировать галактики, чтобы решить проблему астрономических масштабов.

Отмечается, что у галактик такого типа в отличие от галактик с упорядоченной спиральной структурой, спиральные «руки» являются непрерывными структурами.