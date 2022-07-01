В Украине больницы получили препараты от СМА – «самые дорогие инъекции в мире»

В Украине 13 больниц получили более 150 флаконов лекарства «Spinraza». Это один из трех имеющихся в мире препаратов, применяемых при терапии детей со спинальной мышечной атрофией.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Лекарство называют «самой дорогой инъекцией» в мире, поскольку один флакон «Spinraza» стоит более 100 тысяч долларов. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, украинские больницы впервые безвозмездно получают это лекарство для детей с такой редкой болезнью.

В Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА. Эта редкая генетическая заболевание характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и, наконец, приковывает больного к инвалидной коляске и кровати. В мире существует три препарата для лечения СМА: «Zolgensma», «Evrysdi» и «Spinraza», зарегистрированный компанией «Biogen» (США).