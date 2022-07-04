Глава МВД предложил ввести в Украине штрафы за нарушение комендантского часа

Министерство внутренних дел Украины считает необходимым ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа.

Об этом сказал министр Денис Монастырский, передает Лига.net.

- Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности, – сказал он.

Министр заявил, что комендантский час – не прихоть, а вопросы безопасности на улицах, а также необходимость борьбы с диверсионными группами врага.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа. Нарушителя могут наказать только за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля.

Проект закона о внесении изменений в кодекс о введении ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения зарегистрировали в парламенте еще в мае, но он до сих пор не принят.