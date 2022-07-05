В Южноукраинске открыли мемориальную доску ветерану пожарной охраны Владимиру Маевскому

В Южноукраинске открыли мемориальную доску Владимиру Маевскому – почетному жителю города, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, ветерану пожарной охраны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Мемориальную доску установили на фасаде 27 государственной пожарно-спасательной части по охране Южноукраинской атомной электростанции, ведь всю свою жизнь Владимир Станиславович посвятил пожарной охране, сначала работая на различных должностях в системе МВД в Николаевском гарнизоне, а после выхода на пенсию – на Южноукраинской АЭС .

В церемонии приняли участие семья, друзья и знакомые Владимира Маевского, генеральный директор Южноукраинской АЭС Игорь Полович, первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Андрей Криворучко, начальник 1 государственного пожарно-спасательного отряда Сергей Шарата, южноукраинские спасатели.