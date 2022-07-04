Домбровская просит николаевцев привозить детские кроватки, одежду и коляски в ее штаб, чтобы помочь беременным и переселенцам

Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская обратилась к николаевцам с просьбой привозить в ее гуманитарный штаб детские кроватки, игрушки, коляски и одежду.
Об этом она написала в Telegram.
«Психологи утверждают, что помогая другим, мы помогаем себе. Именно поэтому многие из нас во время войны начали волонтерить», - заявила она.
По словам Домбровской, в штаб часто обращаются за помощью николаевцы и вынужденные переселенцы с детьми или беременные женщины. Им оказывают помощь в виде подгузников, детского питания и т.п. Но также есть запрос на детские кроватки или коляски, вещи, игрушки, одежду для самых маленьких, другие средства по уходу за детьми.
«И я уверена, что мы можем вместе помочь закрыть эти запросы. Если у вас есть или у ваших близких или друзей есть что-то из этого в хорошем виде и вы можете отдать помощь - привозите в наш штаб в Николаеве: ул. Шнеерсона, 39. Мы передадим тем, кто в этом нуждается и будет очень благодарен вам!» – заверила Домбровская.