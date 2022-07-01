Япония ввела санкции против россии и беларуси

За военную агрессию против Украину власти Японии ввели санкции против россии и беларуси. В список попали 57 граждан рф и шесть компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Японии.
В частности, в санкционном списке оказались так называемый «глава» ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его «заместитель» Кирилл Стремоусов.
Кроме того, под санкции попали:
- вице-премьер россии Дмитрий Григоренко;
- народный артист рф Сергей Ролдугин и его супруга;
- родственники главы совета директоров ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашевы;
- глава правления АО «Росгеология» Сергей Горьков;
- гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (MOEX: UNAC) Юрий Слюсарь;
- 45 российских военнослужащих.
Япония также внесла в санкционный список шесть российских компаний. Среди них, АО "Концерн ПКО «Алмаз-Антей», Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Токио ввел запрет на экспорт товаров для 65 организаций России и 25 компаний Беларуси. Речь идет о Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, НИИ «Градиент», Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнООЗ).
Напомним, как Австралия ввела новые санкции против 16 россиян, в том числе, родственников путина и Кабаевой.