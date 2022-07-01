Освобожденные из плена защитники «Азовстали» получают всю необходимую медицинскую помощь

Освобожденные украинские военнослужащие, которое обороняли завод «Азовсталь» в Мариуполе, имеют полный доступ к медицинской и психологической помощи.

Об этом сообщает ГУР.

В частности, председатель Запорожской ОВА Александр Старух посетил больницу, в которой сейчас находятся бойцы из «Азовстали».

«Ребята в боевом настроении, все верят в победу. Конечно, находиться полтора месяца в плену – это не просто, да еще и с ранами. Но все герои, все выдержали и готовы дальше продолжать борьбу за Украину. В свою очередь, мы со всеми работаем, предоставим любую помощь», - сказал он.

По словам главы Запорожской ОВА, у них есть поручение от руководства создать Центр помощи семьям наших воинов.

«Постараемся решать юридические, организационные вопросы», – подчеркнул Старух.

Напомним, как бывший командир полка «Азов», рассказал о сложностях обмена с россией военнопленным и условия проживания российских солдат в украинских СИЗО