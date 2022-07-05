90% украинских выпускников получили школьные аттестаты

Несмотря на военное положение и боевые действия, 90% выпускников школ в Украине смогли получить свидетельства о среднем образовании.

В 12 областях школы выдали 100% аттестатов, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«По состоянию на 5 июля 2022 года свидетельства о базовом и полном общем среднем образовании получили более 90% выпускников девятых и одиннадцатых классов», – говорит он.

Министр отметил, что свидетельства выпускников, которые оказались на оккупированных территориях или не имели возможности получить их по другим причинам, смогут сделать это позже.

Напомним, в условиях военного положения очную форму обучения в учебных учреждениях восстановят только при наличии бомбоубежищ. Если в них не будет места на всех учеников, введут несколько смен.