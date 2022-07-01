Российский МИД показал фото Лаврова и президента Монголии со свастикой на переднем плане

Главная пропагандистка МИД россии Мария Захарова опубликовала фото со встречи министра иностранных дел рф Сергея Лаврова и президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха.

Фото появилось в Telegram-канале Захаровой во вторник утром 5 июля.

На нем политики сидят в юрте, но на переднем плане кадра не они, а ваза с золотой свастикой.

Свастика – древний символ, который до его использования нацистами присутствовал во многих культурах, в частности в индуизме, джайнизме, буддизме. Однако, как отмечает Радио Свобода, это не помешало российским силовикам в феврале арестовать на 15 суток оппозиционерку Марию Алехину за фото с индийской свастикой.