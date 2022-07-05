Лидер Китая отказался от приглашения путина посетить россию, – СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить россию по предложению российского диктатора владимира путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на свои дипломатические источники, передает Liga.net.

Дипломатические источники в Пекине сообщили, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 15 июня путин пригласил его посетить россию, однако китайский лидер сказал, что «в ближайшее время будет трудно» приехать в рф.

путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, однако, как отмечает издание, настал черед лидера Китая посетить россию в рамках «дипломатических церемоний».

Журналисты предполагают, что Си Цзиньпин пытается «стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю среду в преддверии съезда Коммунистической партии», а также избежать углубления конфликта с США и Европой, усиливающими давление на россию из-за экономических санкций.