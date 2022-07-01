«МрійДій» объявляет срочный сбор средств на авто скорой помощи для Николаева

Николаевское объединение «МрійДій» просит помощи в сборе средств на карету скорой медицинской помощи в полной комплектации, стоимость которой составляет €10 000.

Об этом говорится в сообщении объединения в Telegram.

На сегодняшний день, в рамках сбора «Авто для ВСУ и больниц» уже приобрели:

- две кареты скорой медицинской помощи: одна после полного технического обслуживания уже в Николаеве, а вторая - на этой неделе будет отправлена из Италии в Венгрию, а оттуда в Николаев;

- два паркетника: один будет передан на передовую на восток, а второй - защитникам Николаева;

– Пикап.

Напомним, что в мае «МрійДій» уже передали 5 микроавтобусов на нужды ВСУ. Стоимость всех приобретенных автомобилей составляет €54 000.

Автомобили будут переданы через Николаевскую областную военную администрацию на баланс экстренной областной медицинской помощи.

Средства для приобретения автомобиля можно перечислять по ссылке.