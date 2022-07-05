Залужный заявил, что военное командование не давало указаний на препятствование перемещению военнообязанных, но разрешение на выезд нужно брать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о необходимости получения разрешения военнообязанным при выезде за пределы района или области. По его словам, указаний на препятствование перемущению лиц не предоставлялось, но разрешение нужно взять.

Об этом он написал в Facebook.

«Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», - написал Главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный опубликовал ссылку на порядок предоставления разрешения.