Апелляционный суд запретил Коммунистическую партию Украины

Во вторник, 2 июля, Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ААС.

«Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства», - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полный текст решения по делу о запрете партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.