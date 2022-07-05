«Бизнес оживает, но это нельзя назвать жизнью – это выживание»: Губернатор Ким о ситуации с работой предпринимателей в Николаеве

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что бизнес в регионе не живет, а выживает.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Кима, бизнес тратит большую часть своего заработка на помощь Вооруженным Силам. Поэтому количественно его больше, но рабочих мест нет – предприниматели экономят.

— Бизнес оживает, но это нельзя назвать жизнью – это выживание. Потому что бизнес работает и одновременно помогает ВСУ. Работают с минимальными наценками, а все, что зарабатывают, отправляют на помощь нашим Вооруженным Силам. Поэтому с точки зрения количества, у нас увеличилось количество работающих объектов. С точки зрения мест, напротив, все экономят. И многие люди из предприятий сейчас в рядах ВСУ воюют, - сказал глава ОВА.

По словам Кима, масштабное восстановление рабочих мест возможно после разблокирования портов и когда на безопасное расстояние отразят врага.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что российская армия упустила шанс захватить Юг Украины. Однако власти и военные готовятся ко всем сценариям.