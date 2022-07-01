На Николаевщине сняли все запреты по торговле алкоголем, но запрет продажи спиртного военным остается

В Николаевской области внесены изменения по продаже алкоголя – все запреты отменены.

Об этом пишут на странице Николаевской областной военной администрации в Facebook.

Сообщается, что с 6 июля отменяется запрет торговли алкогольными напитками на территории Николаевской области.

Однако норма о запрете продажи алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, в том числе слабоалкогольных напитков, военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины остается в силе.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 28.02.2022 №72-р.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете продажи алкогольных напитков до конца действия военного положения.