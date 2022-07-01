В Минобороны Украины рассматривают возможность цифровизации военного учета

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.
Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
«У нас есть всеобщая политика государства – это «страна в смартфоне». И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием «Дии», – сказал Мотузяник, отвечая на вопрос о возможном осовременивании и упрощении процедуры взятия граждан на военный учет.
Спикер Минобороны сообщил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.
В Минцифры пояснили, что речь точно не идет о военных повестках, однако допустили, что в будущем в приложении «Дия» могут размещать военный билет.
Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что повестки через «Дию" отправляться не будут.
«Такого точно не будет. В «Дие» сейчас работает возможность получить уведомление о судебных делах. По желанию вы эту функцию можете отключить», - говорил министр.