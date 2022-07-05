«россия экспортирует свое варварство даже в космос»: МИД Украины о флаге «ЛДНР» на МКС

россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира.

Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 5 июля в Twitter, реагируя на появление флага террористических группировок ЛДНР на международной космической станции.

«Российские космонавты демонстрируют на МКС флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Ее должны исключить из всех международных космических программ», – написал Николенко.

Российская госкорпорация «Роскосмос» 4 июля сообщила, что российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули на МКС флаги террористических группировок «ЛНР» и «ДНР» . Событие приурочили к захвату оккупантами Луганской области.

Как и когда флаги попали на МКС, неясно. The Guardian отмечает, что 3 июня к МКС пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс» без экипажа, вылетевшего из космодрома Байконур в Казахстане. По данным NASA, он перевозил около трех тонн продовольствия, горючего и припасов.