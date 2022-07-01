В Минобороны планируют цифровизировать военный учет

Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в комментарии УНН.

«У нас есть всеобщая политика государства – это «страна в смартфоне». И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием «Дії», – сказал Мотузяник, отвечая на вопрос о возможном осовременивании и упрощении процедуры взятия граждан на военный учет.

Спикер Минобороны добавил, что в настоящее время такая работа уже ведется.

В свою очередь, Минцифри пояснили, что речь точно не идет о военных повестках, однако допустили, что в будущем в приложении «Дія» могут размещать военный билет.

Напомним, что на портале «Дія» теперь можно получить справку о месте жительства.