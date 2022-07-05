Украинцы просят запретить очное обучение в школах до окончания военного положения

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о запрете очного обучения во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

Соответствующая петиция была подана 8 июня и по состоянию на 5 июля набрала 25 237 голосов.

Ее инициатор Мария Горшенева просит Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военного положения. Автор объясняет подачу петиции тем, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации, некоторые учебные заведения имеют узкие коридоры и лестничные пролеты, также учащиеся не смогут сконцентрироваться на учебе, когда только закончилась воздушная тревога.

Также камнем преткновения для очного обучения инициатор петиции считает продолжительность воздушных тревог.

«Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться к укрытию. К примеру, город Киев, 06.06.2022. Воздушная тревога началась в 10:21. Угроза ракетного удара прошла в 13:09. (данную информацию можно проверить в официальном приложении «Киев Цифровой»). Что учащимся делать 2 часа 48 минут в укрытии? Как при этом будет продолжаться учебный процесс? Возможно ли проводить уроки в укрытии для всех учащихся/студентов одновременно?», - отмечает автор.

Также отмечается, что детям для ежедневного очного посещения школы нужен портфель, канцелярия, книги, тетради, а для онлайн обучении - только телефон, ноутбук или компьютер.

Как известно, информация о начале рассмотрения электронной петиции главой государства публикуется в разделе электронных петиций на странице "На рассмотрении" не позднее чем через 3 рабочих дня после поступления необходимого количества подписей в ее поддержку. Рассмотрение петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения. О поддержке или неподдержке петиции публично объявляется Президентом на его веб-сайте. Ответ на электронную петицию не позднее следующего рабочего дня после окончания рассмотрения публикуется в разделе электронных петиций на странице "С ответами", а также направляется в письменном виде автору (инициатору) такой петиции.