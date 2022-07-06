В Одесской области в этом году пляжи не откроют: есть опасность взрыва мин и вражеского ракетного удара

В Одесской области морские пляжи в этом году не откроют из-за опасности взрыва мин и вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Об этом сказал в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди гибнут от вражеских мин, выбрасываемых на побережье. Главная наша задача – сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому с Одесским городским советом приняли решение не открывать пляжи», – отметил Марченко.

Марченко попросил с пониманием отнестись к требованию.

«Большие скопления людей в любом месте потенциально опасны. Потому и введены меры безопасности в торговых центрах, комендантский час, другие ограничения. Это также касается посещения пляжей и купания в море», – сказал он.

Напомним, что на одном из пляжей Одесщины мужчины решили отдохнуть и заплыли в море вопреки запрету и предупреждению о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод и взорвались на мине.