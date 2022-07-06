Австралия на год отменила пошлины на импорт украинских товаров

С 5 июля в Австралии снижают тарифы на товары украинского производства с 5% до нуля.

Об этом сообщили в австралийском министерстве торговли и туризма.

Такое решение должно поддержать украинскую экономику и расширить ее торговые возможности.

«Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против народа Украины. Эта мера демонстрирует нашу приверженность поддержке экономики Украины в то время, когда она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России» , – сообщили в министерстве.

В то же время акцизные сборы на украинские горючее, алкоголь и табачные изделия продолжат действовать на территории Австралии.