Глава Бугской ОТГ заявил, что с него сняли обвинения в госизмене

Уголовное производство по подозрению в государственной измене против главы Бугской ОТГ Юрия Заволоки было закрыто.

Об этом в видеосообщении рассказал сам Юрий Заволока.

«Уголовное дело по оказанию неправомерной выгоды было рассмотрено в содовом порядке. Мною признана вина. Ко мне применено наказание в виде штрафа, который я уже заплатил. По поводу государственной измены – состоялось судебное заседание, в соответствии с которым, уголовное производство по государственной измене было закрыто, так как я не совершал никаких действий, связанных с государственной изменой», - сказал он.

Также он добавил, что вопрос того, должен ли он оставаться главой ОТГ, был вынесен на рассмотрение сессии, где большинство депутатов выразили ему свое доверие и оставили в должности.

Напомним, что в начале марта Заволока попал в плен к российским оккупантам , но позже стало известно, что ему удалось уволиться.

В апреле спецслужба задержала главу ОТГ Вознесенского района при передаче неправомерной выгоды начальнику отдела призыва Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за принятие решения о мобилизации ранее поврежденного транспортного средства, находящегося на балансе в ОТГ и его последующем списании якобы в боевых.

Тогда сообщалось, что в ходе расследования было установлено, что глава ОТГ при оккупации части Вознесенского района предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района Николаевской области, а также согласился на сотрудничество с представителем России в проведении подрывной деятельности против Украины. Заволоочие было сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (« Государственная измена ») Уголовного кодекса Украины.