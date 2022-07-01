«За Мариуполь, Азовсталь и Азовмаш..!»: В 36-й бригаде показали морпехов-артиллеристов, уничтожающих врага на Херсонщине

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовали фотографии морпехов-артиллеристов, которые под командованием офицера с позывным «Маркус» уничтожают врага в Херсонской области.

Фотографии размещены на странице бригады в Facebook.

«Мощь и ярость 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Стальные морпехи-артиллеристы адским пламенем 122-го калибра выметают из Херсона мусор «русского мира», - говорится в сообщении.

«За Мариуполь, Азовсталь и Азовмаш..!» – выкрикивает командир пушки, засылая снаряд в казенник.

- Мы отомстим за каждого нашего собрата и вернем каждый клочок родной земли. Скорее бы ребята вернулись и стали бы с нами в один строй, - рассказывает о своей мотивации старший офицер батареи с позывным «Маркус».

Артиллеристы говорят, что мужество и героизм, который проявили морские пехотинцы бригады, навсегда отчеканены образцом военного подвига в их сердцах.

Напомним, ранее в бригаде опубликовали видео работы экипажа под командованием «Маркуса».