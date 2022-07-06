Открылся предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2 – продолжение культовой серии игр, разработанных украинской компанией

В интернет-магазине игр GOG открылся предзаказ игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Цена составляет $59,99.

Deluxe версия будет стоить $79,99, а Ultimate – $109,99.

Игра будет озвучена на английском и украинском, а субтитры – на 16 языках, в том числе на польском и немецком.

Датой релиза игры на сайте указано 31 декабря 2023 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на GOG в формате DRM free – то есть без встроенных механизмов антипиратской защиты.

Справка

S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» (англ. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) — видеоигра в жанре постапокалиптического шутера, которую разрабатывает украинская компания GSC Game World. Она должна стать продолжением культовой серии игр.