«Лед тронулся»: В Киеве прошла историческая встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

В Софии Киевской, 6 июля, прошла встреча духовенства Православной церкви Украины (ВТО) и Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом в Facebook сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все излишне остается позади. В день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви. Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом - наши общие цели», – говорится в сообщении.

Ткаченко выразил надежду, что эта встреча станет началом нового, мудрого, сильного пути украинских церквей ради свободного и мирного будущего Украины.

По его словам, Минкульт и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому способствовать.