Конвокация бакалавров ЧНУ имени Петра Могилы 2022

3 июля уже традиционно ЧНУ имени Петра Могилы празднует выпуск студентов-бакалавров, ведь именно в этот день 1996 года был создан Николаевский филиал Киево-Могилянской академии. В этом году, несмотря на сложные политические условия, выпускники отлично завершили свое обучение на соответствующих бакалаврских программах.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

Нынешнее мероприятие является необычным и нестандартным как для администрации Могилянки, так и для ее выпускников.

Торжественное шествие выпускников «Южного Гарварда» заменено на теплую и эмоциональную встречу на онлайновой платформе Zoom, праздничные и искренние поздравления от ректора университета, деканов факультетов и директоров институтов ЧНУ имени Петра Могилы – записано в видео-формате:

Поздравление выпускникам-2022 ЧНУ имени Петра Могилы от ректора университета Леонида Клименко

Слова поздравления выпускникам факультета компьютерных наук ЧНУ имени Петра Могилы от декана факультета Анжелы Бойко

Поздравительные слова выпускникам медицинского института ЧНУ имени Петра Могилы от директора института Геннадия Грищенко

Поздравительные слова выпускникам-бакалаврам 2022 года ЧНУ имени Петра Могилы от заведующей кафедрой журналистики Ольги Тулузаковой

Поздравительные слова выпускникам 2022 факультета физического воспитания и спорта ЧНУ имени Петра Могилы от и.о. декана факультета Юлая Тупеева

Поздравление выпускникам факультета политических наук ЧНУ имени Петра Могилы от и.о. декана Анастасии Хмель

Поздравительные слова выпускникам-юристам ЧНУ имени Петра Могилы от декана юридического факультета Дмитрия Сичка

Поздравление выпускникам факультета экономических наук ЧНУ имени Петра Могилы от декана факультета Светланы Белинской

Поздравление выпускникам 2022 года ЧНУ имени Петра Могилы от директора института государственного управления Владимира Емельянова

Поздравление выпускникам-филологам ЧНУ имени Петра Могилы от и. декана факультета филологии Татьяны Зубенко

Поздравляем выпускников! Желаем мирного неба, счастья, профессиональной и творческой реализации!

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