«Существующая законодательная база не учитывает реалий»: Порядок выдачи разрешений военнообязанным на передвижение доработают

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время будет доработан.

Соответствующее заявление размещено в Telegram.

Залужный рассказал, что сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, который получил широкий общественный резонанс, - о Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

«Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку», – написал Залужный.

Обновленный документ, по словам Главнокомандующего ВСУ, будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения, ведь существующая законодательная база не учитывает реальных реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.

«Как Главнокомандующий Вооруженными Силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства», - резюмировал Валерий Залужный.

Как известно, в инфопространстве накануне начала распространяться информация о том, что военнообязанным запрещен выезд из города проживания без разрешения военкомата. При этом первым, кто опубликовал эту информацию, стала Запорожская ОВА. Уже сегодня Генштаб обратился к гражданам с разъяснением, что якобы во время военного положения такие ограничения возможны.

Позже тему прокомментировал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но и он не добавил понимания ситуации.

В итоге Президент Владимир Зеленский поручил военному командованию доложить ему все детали о решении об утверждении Порядка получения разрешений для перемещения военнообязанных, призывников и резервистов.