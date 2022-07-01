«Авто для передовой»: Объявлен сбор средств на машину для подразделения экс-николаевского десантника

Объявлен сбор средств для подразделения бывшего николаевского десантника Алексея, который теперь служит главным сержантом роты в 112-й бригаде территориальной обороны.

Об этом в Facebook сообщила Ольга Дубинская.

Алексей с начала полномасштабного вторжения принимал участие в подготовке бойцов ТРО, а сейчас выполняет задачи на передовой. Ранее он два года служил в николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

«Именно Алексей тянет на себе очень многое. Его жизнеопасные дела разбросаны километрами и километрами дорог нашего востока. Все это – на своей машине, Ланосе, который ну совсем не для этих задач, и уже почти развалился. Из того, что справится с дорогами, мы нашли Киа Соренто. Вместе с ремонтом насчитали 7 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

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4149499125620763 (П. Алексей Юрьевич).

Ранее Министерство обороны Украины публиковало видео о работе Алексея – по его словам, он заботится о том, чтобы все бойцы выжили и вернулись домой.