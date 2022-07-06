Учебные заведения, расположенные менее чем в 40 км от линии фронта, будут работать дистанционно, – глава Николаевской ОВА

Учебные заведения Николаевской области обустраиваются для начала учебного года, чтоб обезопасить учеников.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире брифинга Ukraine Media Center.

По словам Кима, в учебных заведениях, которые находятся на расстоянии минимум 40 километрах от линии столкновения, будут оборудованы укрытия.

— Сейчас обустраиваются укрытия в подвалах, чтобы дети могли туда спуститься в случае воздушной тревоги. Это касается учебных заведений, которые находятся более 40 км от линии столкновения. Те, что ближе 40 км — будут работать дистанционно. Сроки не планируем переносить, готовимся к 1 сентября, - сказал Ким.

Напомним, электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о запрете очного обучения во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.