В Сети показали кадры установки украинских флагов на Змеином

В Сети опубликовали кадры, как украинские бойцы установили флаг на острове Змеином.
Об этом сообщает специальное подразделение «Згард».
«Змеиный всегда был украинским и всегда будет. И никакая временная оккупация этого не изменит! Наш батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения. Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг. Скоро будет освобождена и вся Украина! Вместе победим», - сказано в сообщении.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что на флаге напомнили направление «русскому военному кораблю».
«Помни «русский военный корабль» остров Змеиный - это Украина!», - написано на флаге.