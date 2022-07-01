В Сети показали кадры установки украинских флагов на Змеином

В Сети опубликовали кадры, как украинские бойцы установили флаг на острове Змеином.

Об этом сообщает специальное подразделение «Згард».

«Змеиный всегда был украинским и всегда будет. И никакая временная оккупация этого не изменит! Наш батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения. Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг. Скоро будет освобождена и вся Украина! Вместе победим», - сказано в сообщении.