Украинцев просят решить, что делать с гербом СССР на щите монумента «Родина-мать»

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07.07.2022 13:14

В «Дії» запустили новый опрос для украинцев. Министерство культуры и информационной политики хочет узнать мнение граждан по поводу герба СССР на щите монумента «Родина-мать».

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

«Борьба за независимость Украины продолжается, а вместе с ней и декоммунизация. Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос среди пользователей «Дії»: Что будем делать с гербом СССР на щите высочайшего монумента в Европе «Родина-мать»?

- оставляем все как есть;
- снимаем советский герб и оставляем щит чистым – после победы выберем, что там разместить;
- заменяем его на Тризуб - Государственный Герб Украины», - говорится в сообщении.

Опрос продлится с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют в соцсетях через две недели.

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