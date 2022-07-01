Украинцев просят решить, что делать с гербом СССР на щите монумента «Родина-мать»

В «Дії» запустили новый опрос для украинцев. Министерство культуры и информационной политики хочет узнать мнение граждан по поводу герба СССР на щите монумента «Родина-мать».
Об этом сообщает пресс-служба приложения.
«Борьба за независимость Украины продолжается, а вместе с ней и декоммунизация. Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос среди пользователей «Дії»: Что будем делать с гербом СССР на щите высочайшего монумента в Европе «Родина-мать»?
- оставляем все как есть;
- снимаем советский герб и оставляем щит чистым – после победы выберем, что там разместить;
- заменяем его на Тризуб - Государственный Герб Украины», - говорится в сообщении.
Опрос продлится с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют в соцсетях через две недели.