Украинцев просят решить, что делать с гербом СССР на щите монумента «Родина-мать»

В «Дії» запустили новый опрос для украинцев. Министерство культуры и информационной политики хочет узнать мнение граждан по поводу герба СССР на щите монумента «Родина-мать».

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

«Борьба за независимость Украины продолжается, а вместе с ней и декоммунизация. Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос среди пользователей «Дії»: Что будем делать с гербом СССР на щите высочайшего монумента в Европе «Родина-мать»?

- оставляем все как есть;

- снимаем советский герб и оставляем щит чистым – после победы выберем, что там разместить;

- заменяем его на Тризуб - Государственный Герб Украины», - говорится в сообщении.