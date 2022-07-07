Казахстан намерен транспортировать нефть в Европу в обход россии

После того, как россия перекрыла единственный маршрут, по которому Казахстан поставлял нефть в Европу, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан планирует разработать альтернативные пути доставки сырья.

Об этом сообщается на сайте президента.

Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. Он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.

Приоритетным Токаев назвал Транскаспийский маршрут — поставки в Европу в обход россии.

Отмечается, что это заявление последовало на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней.

Напомним, что ранее Китай и Индия за три месяца заплатили рф за энергоносители $24 миллиарда.