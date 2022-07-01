В Николаеве открыли еще одну точку выдачи очищенной воды

С 7 июля на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресу улица Белая, 71 организована работа модульной станции очистки воды, чтобы живущие рядом николаевцы могли пополнять запасы питьевой воды.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

- Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и дальше, кроме подготовки к отопительному сезону, обустраивают и налаживают работу систем обратного осмоса воды, что существенно улучшает ситуацию с доступом горожан к жизненно важным благам. Война продолжается, мы держим свой фронт – коммунальный, - отмечает директор предприятия Николай Логвинов.

Функционируют по-прежнему организованные точки выдачи очищенной воды:

– ул. Николаевская, 5А; – ул. Лазурная, 30; – ул. Колодезная, 3.

Воду можно набрать ежедневно с 6:30 до 20:30, во время воздушной тревоги по безопасности горожан вода не выдается.