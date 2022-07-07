Беженцам разрешили не менять украинские водительские права на права ЕС

Украинские беженцы, временно получившие защиту на территории стран-членов Европейского Союза, не должны менять свои национальные водительские права на права ЕС.

Соответствующее решение было принято в четверг, сообщает пресс-служба Европейского совета.

«В ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины Совет и Европарламент договорились о введении в срочном порядке конкретных и временных мер по украинским водительским документам. Законодательное предложение связано с приемом украинских беженцев и направлено на снижение административных требований, обычно предъявляемых к водителям из третьих стран во время вождения в пределах ЕС», - отмечается в пресс-релизе.

В Раде детализировали, что «эта новаторская мера снижает административную нагрузку на украинских беженцев относительно водительских документов и одновременно обеспечивает унифицированный подход к срокам временной защиты».