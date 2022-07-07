Беженцам разрешили не менять украинские водительские права на права ЕС

Украинские беженцы, временно получившие защиту на территории стран-членов Европейского Союза, не должны менять свои национальные водительские права на права ЕС.
Соответствующее решение было принято в четверг, сообщает пресс-служба Европейского совета.
«В ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины Совет и Европарламент договорились о введении в срочном порядке конкретных и временных мер по украинским водительским документам. Законодательное предложение связано с приемом украинских беженцев и направлено на снижение административных требований, обычно предъявляемых к водителям из третьих стран во время вождения в пределах ЕС», - отмечается в пресс-релизе.
В Раде детализировали, что «эта новаторская мера снижает административную нагрузку на украинских беженцев относительно водительских документов и одновременно обеспечивает унифицированный подход к срокам временной защиты».
«Мы хотим унифицировать и упростить признание водительских документов в государствах-членах для украинских беженцев. Надеемся, что это несколько облегчит их повседневную жизнь, пока эта неприемлемая война наконец-то не закончится», - прокомментировал решение заместитель постоянного представителя Чехии, председательствующей в ЕС, Ярослав Зайчек.