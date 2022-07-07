Оккупанту, который сделал селфи на чужой Polaroid в Ирпене, сообщили о подозрении

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении российскому оккупанту, который принимал участие в боевых действиях и грабил дома местных жителей на временно оккупированной территории города Ирпень Киевской области.

Об этом сообщает МВС.

«Зацепкой» для установления его личности стало селфи, которое он собственноручно сделал фотоаппаратом Polaroid в Ирпене.

«Сейчас оставленная на месте преступления фотография является весомым доказательством в уголовном производстве», - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что злоумышленник – гражданин рф, военнослужащий 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии (военная часть 32 515) вс рф.

Потерпевшие и свидетели дали показания, что подозреваемый грабил квартиры местных жителей: присваивал их деньги, бытовую и компьютерную технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

«Доказывает вину россиянина и собранная с поличным следовая информация и результаты проведенных судебных экспертиз», - добавили в сообщении.

В настоящее время оккупанту сообщили о подозрении по части 1 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.