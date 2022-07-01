В Украину прибыли сенаторы США - они посетили Киев, Бучу, Бородянку и встретились в Президентом Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Зеленский поблагодарил сенаторов за визит и за мощную поддержку со стороны США, которую Украина чувствует с начала полномасштабной войны.

«Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность», – сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал представителей Сената Соединенных Штатов о ситуации на фронте и об имеющихся планах, реализация которых непосредственно зависит от дальнейшей интенсивности поддержки Украины в сфере безопасности со стороны международных партнеров.

В ходе встречи Президент особо отметил важность создания необходимых условий в сфере безопасности, которые сделали бы возможным учебный процесс в учреждениях образования.

«Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не выезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону», – отметил он.

В этой связи Владимир Зеленский призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО.

«Мы обращаемся к вам прежде всего, чтобы Конгресс поддержал Украину в вопросе поставок систем современной противовоздушной обороны. Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине», – сказал Глава государства.

Во время встречи стороны отдельно коснулись вопроса усиления санкционного давления на государство-агрессора. Линдси Грэм и Ричард Блюменталь проинформировали Владимира Зеленского о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

Президент поблагодарил сенаторов за эту важную деятельность и отметил готовность Украины к дальнейшей тесной координации с партнерами мероприятий на санкционном треке.

В свою очередь, Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что американские сенаторы также посетили разрушенные Бучу и Бородянку.

«Украина — это надежда демократии, а путин — террорист. И рф должна быть признана государством-спонсором терроризма, как и другие изгои мира», — заявили сенаторы, добавив, что будут добиваться принятия соответствующего закона.

Напомним, что ранее разрушенные Бучу, Ирпень и Бородянку посетила Президент Молдовы.