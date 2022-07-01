В Минобороны объяснили, что в Украине не будут вводить военный учет для женщин

В Украине речь пока не идет об обязательной постановке на военный учет женщин.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет «Укринформ».

По собственному желанию около тысячи женщин мобилизовались в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.

- По состоянию на данный момент никакие изменения не планируются и речь не идет об обязательной постановке (на военный учет). Дополнительно будет по этому вопросу доработка. Генеральный штаб будет об этом сообщать, – сказала она.

При этом Маляр подчеркнула, что с 2014 года и по сей день ни одна женщина принудительно не была мобилизована.