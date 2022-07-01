В Минобороны объяснили, что в Украине не будут вводить военный учет для женщин

В Украине речь пока не идет об обязательной постановке на военный учет женщин.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет «Укринформ».
По собственному желанию около тысячи женщин мобилизовались в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.
- По состоянию на данный момент никакие изменения не планируются и речь не идет об обязательной постановке (на военный учет). Дополнительно будет по этому вопросу доработка. Генеральный штаб будет об этом сообщать, – сказала она.
При этом Маляр подчеркнула, что с 2014 года и по сей день ни одна женщина принудительно не была мобилизована.
- А с 24 февраля по сегодняшний день у нас мобилизовано около тысячи женщин. Это те, что сами пришли и заявили о желании мобилизовываться, – сообщила Маляр.