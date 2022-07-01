«Мы навсегда останемся настоящими друзьями»: Зеленский отреагировал на отставку Бориса Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Премьер-министра Бориса Джонсона уйти с поста Премьер-министра и лидера Консервативной партии.
Об этом Президент Украины написал в своем Telgram-канале.
«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны», - написал он.
Зеленский также поблагодарил Джонсона за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.
«У нас нет сомнений, что поддержка Великобритании сохранится. Мы навсегда останемся настоящими друзьями и крепкими союзниками», - добавил Президент Украины.