Девочка из Николаева передала свой дрон ВСУ, чтобы приблизить победу Украины

В распоряжение ВСУ передали дроны, пожертвованные гражданами на нужды украинской армии. В их числе и беспилотник от 12-летней Полины из Николаева.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня первая партия дронов, которые вы послали нам в рамках Армии дронов, уже отправилась на фронт в ВСУ! Больше нас поражает даже не единство украинцев в желании отдать свой дрон на помощь армии, потому что единство украинцев уже стало легендой. А то, что вы прилагаете к дронам письма. Написанные от руки. С пожеланием победы, с описанием дрона или своей историей».

«Сегодня мы получили такие письма от Полины и Никиты. Полине 12 лет. Никите – 14. Полина переживает, достаточно ли хорош ее дрон, чтобы приблизить победу Украины. Никита хочет работать с нами над проектом, чтобы быть полезным. Это фантастично!» – отметил Федоров.

А Полина в своем письме пишет, что у дрона есть небольшие проблемы с подзарядкой и его можно использовать и на запчасти.