В Генштабе рассказали, как боевые пловцы из очаковского 73-го морского центра провели спецоперацию на Змеином

В Генеральном штабе ВСУ сообщили детали спецоперации по зачистке острова Змеиный и установке на нем украинских флагов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого ССО ВСУ. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО.

«В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, возведенная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе, невредимой, вернулась на базу», - говорится в сообщении.

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР Минобороны и 801 отдельного отряда ВМС Украины.