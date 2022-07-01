Немецкий город передал Николаеву 10 микроавтобусов и технику для ремонта дорог и тротуаров

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город Дортмунд передал Николаеву муниципальную технику. В том числе 10 пассажирских и грузопассажирских микроавтобусов. Их разделят между коммунальными предприятиями.

Об этом он написал в Telegram.

Также из Дортмунда Николаев получил технику по ремонту дорог и тротуаров.

Из Германии транспорт сначала доставили в польский город Хелм, а уже оттуда наша команда его пригнала в Николаев.

Такая помощь нашему городу стала возможной благодаря платформе Cities4Cities, объединяющей украинские и другие европейские города. На ней мы разместили информацию о том, в какой технике нуждается наш город, а муниципалитет Дортмунда оперативно отреагировал на нашу заявку.