Немецкий город передал Николаеву 10 микроавтобусов и технику для ремонта дорог и тротуаров

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город Дортмунд передал Николаеву муниципальную технику. В том числе 10 пассажирских и грузопассажирских микроавтобусов. Их разделят между коммунальными предприятиями.
Об этом он написал в Telegram.
Также из Дортмунда Николаев получил технику по ремонту дорог и тротуаров.
Из Германии транспорт сначала доставили в польский город Хелм, а уже оттуда наша команда его пригнала в Николаев.
Такая помощь нашему городу стала возможной благодаря платформе Cities4Cities, объединяющей украинские и другие европейские города. На ней мы разместили информацию о том, в какой технике нуждается наш город, а муниципалитет Дортмунда оперативно отреагировал на нашу заявку.
«Искреннее спасибо общине города Дортмунд и лично мэру Томасу Вестфалю за поддержку Николаева и всей Украины. Ваша техника будет работать во благо нашей общины», - написал мэр.