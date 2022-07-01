Зеленский поблагодарил очаковский спецназ за спецоперацию на Змеином: «Наше государство не сломить»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за завершение спецоперации на острове Змеиный.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Хочу сегодня поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция. Разведка, Силы специальных операций, «альфовцы» СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломить, - сказал Зеленский.